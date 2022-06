Nintendo Switch ver. 14.1.2 : n'oubliez pas de faire la mise à jour de vos Joy-Con

Les consoles de la famille Nintendo Switch ont droit aujourd'hui à une micro mise à jour qui les font passer en version 14.1.2 (voir détails ici) Vous n'avez logiquement pas grand chose à faire... Par contre, si vous possédez une Nintendo Switch (standard) et/ou une Nintendo Switch - Modèle OLED, n'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con en vous rendant dans les paramètres de votre console, onglet Manettes & capteurs. On ne sait pas vraiment si c'est une mise à jour indispensable et ce qu'elle apporte vraiment, Nintendo ne communiquant pas sur ce point. En même temps, on peut penser que si la mise à jour était importante, un message apparaîtrait sur le menu de notre console pour nous inciter à la faire. Quoiqu'il en soit, si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, et que vous souhaitez les mettre à jour, vous devez les rattacher les uns après les autres à votre console en suivant la même procédure.

Si d'autres infos nous parviennent, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.