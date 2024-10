Nintendo Switch : la dernière mise à jour 19.0.0 semble causer des problèmes - Détails

Le 8 octobre dernier , les consoles de la famille Nintendo Switch, soit la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu la mise à jour 19.0.0 qui, officiellement à amélioré globalement la stabilité du système, selon la formule généralement utilisée- voir ici.

Seulement, il semblerait que depuis ce jour , de nombreux utilisateurs se plaignent de divers soucis, constatés principalement en mode portable : problème de sortie de veille, surchauffe, batterie se déchargeant rapidement et téléchargements qui prennent une plombe. Si ces problèmes n'ont pas été confirmés officiellement , votre serviteur peut attester qu'effectivement, les téléchargements semblent prendre beaucoup plus de temps...

Un utilisateur du forum Reddit a contacté Nintendo a ce sujet mais à priori "ces problèmes" ne toucheraient pas tout le monde et il y aurait peut-être d'autres facteurs explicatifs. Par ailleurs, après une mise à jour, il suffit parfois simplement de redémarrer sa console pour que le correctif s'applique. Quoiqu'il en soit, si ces problèmes sont confirmés, Nintendo devrait probablement déployer un autre patch (avec ou sans redémarrage).

En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire si vous avez constaté certains de ces problèmes (ou d'autres) depuis la mise à jour 19.0.0 en commentaires.

Traduction du post Reddit

Le superviseur à qui j'ai pu parler a dit qu'il allait transmettre l'information comme feedback à Nintendo. Je me suis assuré d'expliquer que des problèmes comme la surchauffe et le mode veille qui ne fonctionnait pas correctement arrivaient à d'autres, mais j'ai aussi dû préciser que j'avais des problèmes similaires avec ma Switch. Il a dit que c'était la première fois qu'il en entendait parler, et qu'il pensait que le problème n'était probablement pas aussi répandu qu'il n'y paraissait. J'ai précisé que je ne pensais pas qu'il était répandu, mais qu'il était suffisamment important car il affectait plusieurs personnes. Je dois également noter que mon frère a une Switch, et qu'il n'a eu aucun problème de ce genre. Certes, il joue principalement à la Switch en mode docké, mais quand même.

Donc, oui, j'espère que cela pourra mener à un correctif potentiel pour le firmware. Je veux aussi mentionner que le superviseur en question est un type plutôt cool. Très compréhensif, attentionné, et il a voulu s'assurer d'explorer toutes les options, y compris suggérer que j'envoie la console en réparation juuuuuuuust au cas où le firmware ne serait pas la cause principale.

Je vais continuer à surveiller ma Switch pour le moment, et je vais l'éteindre complètement après utilisation, par sécurité