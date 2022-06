La Nintendo Switch reçoit une nouvelle mise à jour (ver. 14.1.2) - Tous les détails

Les possesseurs de Nintendo Switch (standard), de Nintendo Switch Lite et de Nintendo Switch - Modèle OLED sont appelés à mettre à jour leur console. En effet, une nouvelle mise à jour vient d'être déployée mais lâchez ces confettis et enlevez ce petit chapeau pointu de votre tête, vous êtes ridicule. Pas de quoi faire la fête. Il s'agit vraisemblablement d'une mise à jour mineure, du moins officiellement. Cette mise à jour, qui fait passer le système de votre console en version 14.1.2 , est simplement censée améliorer la stabilité du système et l'expérience de l'utilisateur. Bon en même temps, en y réfléchissant bien, en ces temps troublés, rien ne vous empêche de faire la fête sans raison.

Si la mise à jour ne vous est pas proposée d'office, vous pouvez la lancer en vous rendant dans les paramètres de votre console. Restez connecté. Sid 'autres infos nous parviennent, nous vous les relaierons.

Notes de la mise à jour Nintendo Switch Ver. 14.1.2 (sortie le 14 juin 2022 ) Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Notez que les Joy-Con ont droit aussi à leur mise à jour- voir détails ICI.