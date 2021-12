Oubliez les boules et les guirlandes et décorez votre sapin avec une mini Nintendo Switch qui s'allume

Si vous aimez le DIY et que vous cherchez à confectionner des décorations pour votre sapin (encore) plus originales que des rouleaux de papier toilette peints ou des guirlandes de macaronis coloriés (on vous donne au passage, quelques idées comme ça pour vous inspirer- ne nous remerciez pas) le Youtubeur scottbez1 a peut-être pour vous la décoration ultime qui saura faire vibrer le/la fan de Nintendo que vous êtes. Il s'agit d'une mini Nintendo Switch recréée à la perfection à l'échelle 1.5 grâce à une imprimante 3D. Le souci du détail est impressionnant d'autant plus que la mini console dispose de divers composants électroniques et d'un vrai écran LCD de 1,14 pouce avec une résolution de 240 x 135 pixels ! Mieux, grâce à une carte micro-SD, la console peut lire différents GIF montrant les jeux de la console en action ! Des GIF que l'on peut faire défiler grâce à un des petits boutons de la mini console sur lequel on peut appuyer ! Tout bonnement incroyable !

Si vous voulez réaliser cet ornement exceptionnel, scottbez1 décrit toutes les étapes de fabrication dans sa vidéo (à retrouver ci-dessous.) En vous y mettant tout de suite, vous devriez avoir fini pour Noël (de l'année prochaine.)