Amico : la nouvelle console de jeux d'Intellivision qui s'inspire de Nintendo

Bien que Nintendo-Master soit un site dédié à Nintendo, on ne se refuse rien, et il nous arrive de nous intéresser à d'autres sujets et notamment à d'autres consoles. On a déjà par exemple fait un focus sur la Playdate de l'année (voir ici) et aujourd'hui, on vous invite à découvrir- si ce n'est déjà fait, la console Amico; une console au feeling "Nintendo" mais créée par Intellivision. Pour les plus jeunes, Intellivision est une marque et même le nom d'une console commercialisée par Mattel qui a eu son heure de gloire au milieu des années 80. Dans son catalogue on trouvait notamment des jeux comme BurgerTime, Frogger, PitFall, Sub Hunt et même une (horrible) version de Donkey Kong. Racheté en 2018 par le musicien Tommy Tallarico qui a notamment fait les musiques des jeux Earthworm Jim et Aladdin, la marque Intellivision s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec la console Amico.

Impliquant des tas de vétérans de l'industrie dont d'anciens de chez Nintendo ou encore David Perry, la console Amico est une console familiale qui prend beaucoup d'idées à la Wii, à la DS, à la Wii U ou encore à la Switch (sans parler du nom...) Pour faire simple la console permet de jouer à différents jeux (jeux de sports, de cartes, de société, de plateforme) sur sa télé en utilisant soit un smartphone soit l'un des deux contrôleurs fournis sachant que ceux-ci disposent chacun d'un écran tactile et qu'ils peuvent aussi servir de consoles portables indépendantes- les jeux étant stockés à l'intérieur. La console inclut aussi un système de puce RFID permettant très facilement de télécharger des jeux ou des cadeaux via des cartes et dispose aussi d'un système de lumières dynamiques pour mettre les joueurs dans l'ambiance avec différentes couleurs en fonction des jeux.

Le concept de la console est de privilégier la convivialité avec de nombreux jeux conçus pour la famille, les amis et le multi en local avec notamment du gameplay asymétrique. Pour le moment les jeux présentés sont des "petits jeux" façon smartphone et il faudra voir si les exclusivités conçues pour la console apporteront quelque chose... Il est prévu qu'un nouvel épisode d'Earthworm Jim sur la console ainsi qu'un titre des développeurs d Ecco the Dolphin. Si vous voulez recevoir un cadeau exclusif Earthworm Jim vous pouvez envoyer un mail à cow@intellivision.com avec en objet le mot : GROOVY !

Pour finir, sachez que la console aurait du sortir l'année dernière mais la crise mondiale en a décidé autrement. Elle sera disponible le 8 octobre prochain . Sur Amazon (voir notre lien partenaire) l'amico est proposée à près de 279,99€. Alors, vous laisserez vous tenter par cette console ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife