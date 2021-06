Playdate : une adorable petite console portable conçue par Panic Inc, l'éditeur d'Untitled Goose Game

Depuis que Nintendo a abandonné le marché des consoles uniquement portables, il y a comme un vide que les jeux sur smartphones ont bien du mal à combler. Alors certes, la Nintendo Switch est aussi une console portable mais en réalité les jeux qu'elle propose ont pour la majorité été conçus pour une console de salon. Avec les progrès de la technologie, l'époque des consoles uniquement portables est-elle définitivement révolue ?

A la vue de la Playdate, une petite console aussi belle qu'originale, il semblerait que non. Fruit d'un partenariat entre le studio américain Panic Inc (spécialisé dans les applications pour iOS et connu surtout pour avoir édité Untitled Goose Game ) et la société suédoise Teenage Engineering (qui fabrique des synthétiseurs et de l'électronique grand public) la Playdate est une petite console avec un écran en noir et blanc, une croix de direction, deux boutons et... Une manivelle !

Dévoilée en 2019 , la console a déjà attiré l'attention de pas mal de joueurs... Et ça ne risque pas de s'arranger puisque la console est revenue sur le devant de la scène il y a quelques jours avec une vidéo spéciale (à voir ci-dessous) contenant de nouvelles informations. La console qui avait été annoncée à 149$ (soit plus ou moins 122€ ) coûtera finalement 179$ (soit plus ou moins 146€ ) ; un prix incluant la console mais aussi près de 24 jeux développés par Panic mais aussi par de nombreux développeurs indépendants comme Keita Takahashi, (Katamari Damacy ) Bennett Foddy ( VVVVVV et Ape Out ) ou encore Shaun Inman ( The Last Rocket ). Ces jeux ne seront pas inclut de base dans la console mais seront distribués un par un chaque semaine comme des épisodes d'une série télé. Panic a en outre différents projets dont un outil permettant de développer ses propres jeux pour les transférer ensuite sur la console ou encore un socle très original servant tout à la fois de station de recharge, de haut parleur et de porte stylos !

Pour l'instant les précommandes ne sont pas ouvertes et Panic promet de prévenir au moins une semaine à l'avance lorsque cela sera le cas sachant qu'il n'y aura que 20 000 exemplaires de la Playdate à sa sortie, fixée pour le moment, en 2022

Alors bien que ce ne soit pas un produit Nintendo, nous voulions malgré tout faire un petit focus sur cette irrésistible petite console que vous pouvez découvrir en action dans la vidéo ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.