Untitled Goose Game passe un palier symbolique

C'est par le biais du compte Twitter d'un membre du studio d'édition Panic que nous apprenons la (très) bonne nouvelle. Untitled Goose Game a, en cette fin d'année, dépassé le cap symbolique du million d'exemplaires écoulés. Si le mérite de cette réussite est très probablement à attribuer à la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One (quoique le jeu s'était vendu à 100 000 exemplaires en 2 semaines lors de sa sortie sur Switch et PC), l'accomplissement reste tout de même étonnant et mérité pour un jeu indé qui n'aura laissé personne indifférent !!

Pour rappel, Untitled Goose Game est disponible depuis le 20 septembre 2019 sur Nintendo Switch.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.