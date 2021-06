Saurez-vous retrouver les 175 jeux indépendants cachés dans cette image ?

La Nintendo Switch et les jeux indépendants, c'est une histoire d'amour. Chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, de nombreux jeux sortent sur l'eShop dont certains qui réussissent à s'imposer dans l'imaginaire collectif des gamers. On pense notamment à Cuphead, Shovel Knight, Gris, Hollow Knight, Untitled Goose Game, Shantae, Meat Boy, Hello Neighbor, etc... Pour ne citer que ceux qui nous viennent à l'esprit spontanément. Si comme nous vous êtes fan, vous apprécierez de découvrir cette incroyable illustration conçue par un certain Moski, un artiste et co-fondateur du studio Whales and Games sur le modèle de Ou est Charlie ? et dans laquelle se cache près de 175 références à des jeux indépendants ! l'occasion de mettre vos connaissances à l'épreuve tout en appréciant la grande diversité de titres et de personnages issus de la scène indies.

How many games can you name out of these 175 smaller scale games? ????



Been working for a while on this drawing to celebrate indie game development and teams that made shorter, creative experiences! I hope that some devs can get a smile or a chuckle out of this! pic.twitter.com/aFHOgAjzHp