Un joueur repense l'interface de la Nintendo Switch façon iOS d'Apple

A chaque nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch, c'est la même rengaine. Les joueurs espèrent découvrir un nouveau menu avec des options de personnalisation, des thèmes et surtout des dossiers de façon à pouvoir classer leurs jeux. Seulement, jusqu'à présent, Nintendo a fait le choix de conserver quasiment la même interface qu'au lancement de la console en mars 2017 . Il est vrai qu'elle est claire et intuitive mais elle manque tout de même de personnalité et puis surtout dès que l'on a plus de douze jeux, ceux-ci sont relégués au second plan. Il est évident que tôt ou tard, Nintendo devra repenser son interface... Avec la mise à jour 13.0.0 déployée récemment, on aurait pu penser que Nintendo allait saisir l'occasion alors que la Nintendo Switch OLED s'apprête à sortir. En effet, quelle meilleure occasion que la sortie d'un nouveau modèle pour apporter quelques petits changements... Malheureusement, il faut croire que ce n'est pas encore le bon moment.

Cependant si jamais Nintendo se décide enfin, la firme japonaise pourra s'inspirer des mock-ups réalisés par un utilisateur du forum Reddit du nom de "porcorousseauu". Ce dernier a pris pour modèle l'interface iOS d'Apple, prenant en compte les différents avis et demandes des joueurs. On y retrouve une interface remodelée avec une page pour chaque jeu et bien sur des dossiers pour ranger les jeux de son choix. Le résultat est à apprécier- ou pas, sur cette page. Vous pouvez aussi suivre le projet de "porcorousseauu" sur sa page Reddit. Pour rappel, ce n'est pas le premier joueur à repenser le menu de la Nintendo Switch.

Alors espérez-vous de tels changements ou le menu actuel de la Nintendo Switch vous convient-il parfaitement. Comme toujours, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Source : Reddit