Beautiful Ukraine : un jeu Nintendo Switch à 4€ pour soutenir l'Ukraine

Vu sur l'eShop de la Nintendo Switch, Beautiful Ukraine, un titre édité par Cubic Games pour célébrer l'Ukraine "telle qu'elle était et telle qu'elle sera un jour à nouveau" à travers de nombreuses images et vidéos et des puzzles interactifs. Alors que le pays est toujours en guerre, l'idée est de faire découvrir l'Ukraine et surtout de lui apporter un soutien. En effet, tous les bénéfices du titre seront reversés à "des associations caritatives qui soutiennent directement l'Ukraine et les réfugiés qui ont perdu leur maison." Retrouvez ci-dessous le contenu du titre et quelques images.

Caractéristiques : 9 puzzles animés

17 puzzles classiques

Mode coopératif 2 joueurs

7 niveaux de difficulté différents de 6 à 150 pièces par puzzle

Beautiful Ukraine est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à 4,00€

