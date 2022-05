Le câble HDMI 2.0 de la Nintendo Switch OLED pourrait provoquer des pannes sur certains écrans

Sortie à la fin de l'année dernière, la Nintendo Switch - Modèle OLED améliore pas mal de choses même si dans le fond la console reste la même. C'est surtout en mode portable que le nouveau modèle fait la différence avec son bel écran ou encore son support amélioré. Malgré tout la Nintendo Switch - Modèle OLED apporte son lot de nouveautés à commencer par un nouveau dock qui peut être mis à jour (même s'il ne l'a encore jamais été) et différentes petites choses (que nous vous avions listées ici.) Une de ces petites choses est un nouveau câble HDMI plus souple qui adopte la norme HDMI 2.0 alors que les câbles précédents étaient normés HDMI 1.4 . On se dit que logiquement, c'est un mieux... Sauf que d'après un utilisateur du forum Reddit, ce nouveau câble pourrait provoquer des pannes en mode télé; de courts écrans noirs qui durerait entre 4 et 5 secondes et qui interviendrait de temps en temps sur certains écrans de télé. Nous n'avons aucun moyen de vérifier mais si vous rencontrez ce problème, ils emblerait qu'il puisse être réglé facilement en rangeant le câble HDMI 2.0 et en le remplaçant par le câble original HDMI 1.4 . N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos retours si vous êtes concernée par cette histoire.

Pour en savoir plus sur la Nintendo Switch - Modèle OLED, retrouvez notre test complet ICI.

VOIR AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube