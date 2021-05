Amazon Mexique répertorie la New Nintendo Switch Pro

C'est une évidence : il faut s'attendre à lire dans les jours à venir de nombreuses news sur la Nintendo Switch Pro, nouveau modèle de Nintendo Switch que de nombreuses rumeurs annoncent pour une sortie cette année . Si pour l'instant, cela ne reste qu'une supposition, il y a, il est vrai, de plus en plus de signes qui laissent penser que la nouvelle console est une réalité. Ainsi aujourd'hui la nouvelle console a fait son apparition (avant d'être supprimée) dans le catalogue d'Amazon Mexique. En même temps, ça n'engage à rien et ça crée du trafic. Ce qui est amusant, c'est le nom de la console : la New Nintendo Switch Pro. Ils auraient pu aussi rajouter XL, 4K, Super... (si vous venez souvent sur le site, vous connaissez le refrain)

Evidemment, cela ne signifie pas grand chose... Mais pas de panique, il reste moins de quinze jours avant l'E3 et on devrai t d'ici là, être fixé sur la New Nintendo switch Pro. Enfin, logiquement...

VOIR AUSSI : LE DOCK 4K DE LA NEW NINTENDO SWITCH PEUT-IL ÊTRE VENDU SEUL DES LE 25 JUIN A MOINS DE 100€ ?