La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 12.0.3

Régulièrement, les consoles de la famille Nintendo Switch reçoivent des mises à jour pour assurer leur stabilité et, parfois leur ajouter, diverses améliorations. C'est encore le cas aujourd'hui puisque la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite viennent de recevoir une petite mise à jour els faisant passer en version 12.0.3. A priori, rien d'extraordinaire et pas de nouveautés à attendre si ce ne sont, comme toujours les habituelles "Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur." Evidemment, les datamineurs ont déjà été farfouillés dans le code pour savoir s'il y avait quelque chose à retenir (notamment OatmealDome) mais n'ont pour le moment rien de trouvé de très intéressant.

Bien que la mise à jour ne soit théoriquement pas obligatoire, pour continuer à utiliser les services en ligne et en fonction de vos paramètres, elle vous sera proposée d'office. Sinon pour la lancer, il suffit de se rendre dans l'onglet Console des Paramètres de la console. Notez qu'il n'est pas utile de mettre à jour vos Joy-Con.

[Nintendo Switch System Update]



12.0.3 is out. Nintendo updated:



- package2 (contains OS kernel and key services)

- SSL (helps w/ creating secure connections to a server - seems TLSv1.3 support was dropped?)

- bad words list



Looks to be minor things, I’m going back to sleep