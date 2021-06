Nintendo s'explique sur le problème de la mise à jour 12.0.3 de la Nintendo Switch

Pour la première fois de l'histoire de la Nintendo Switch, une mise à jour a été retirée quelques heures après avoir été lancée. Il s'agit de la mise à jour 12.0.3, une mise à jour "banale" qui est en train de se transformer en chemin de croix. Si jusqu'à présent, Nintendo ne s'était pas exprimé sur le sujet, le compte Twitter japonais du support de la firme a publié un tweet confirmant le retrait de la mise à jour et expliquant certains soucis rencontrés. A priori, certains joueurs rencontreraient des problèmes pour se connecter au réseau depuis la mise à jour. ce qui est plutôt problématique pour télécharger un correctif... Par ailleurs, les joueurs ayant téléchargé la mise à jour et n'ayant encore jamais utilisé de cartes microSDXC avec leur console, ne pourrait plus le faire. Nintendo travaille actuellement à un correctif et une nouvelle mise à jour devrait donc arriver prochainement. Evidemment, nous vous tiendrons au courant. D'ici, là n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentaires.