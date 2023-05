The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Dupliquez rapidement les matériaux avec un glitch simple

Sorti depuis le 12 mai 2023, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sans conteste un des jeux qui fait actuellement chauffer un grand nombre de Nintendo Switch. Comme pour l'épisode précédent, le titre vous demandera encore un nombre conséquent de rubis pour acheter tenues, accessoires, et autres éléments dont nous tairons l'existence pour le moment. Comme dans Breath of the Wild, il vous faudra également un grand nombre de matériaux, dont certains très rares pour pouvoir améliorer les caractéristiques de vos différentes tenues. Pour mettre la main sur lesdits matériaux, deux solutions : la première est le farming pur et dur et passer de longues heures à farmer des éléments dans les grottes et sur les ennemis.

La seconde, un peu moins orthodoxe, consiste à utiliser un glitch qui permet de dupliquer de manière extrêmement rapide tous les objets présents dans la catégorie matériaux, que ce soit les éléments de monstres, les minerais, ou encore les objets plus fantaisistes comme les morceaux de dragons et ces fichus fragments d'étoile. Pour ce faire, il faut mettre en place quelques pré-requis :

Avoir au moins un objet en un seul exemplaire dans votre inventaire

Le matériaux que vous souhaitez dupliquer doit être en dernière position de l'inventaire

(Pour avoir l'objet à dupliquer en dernière place de l'inventaire, il suffit tout simplement de prendre tout votre stock, de le mettre par terre, et de le récupérer.)

Une fois les deux conditions réunie, voici la marche à suivre pour déclencher le glitch :

Lancer une glisse sur bouclier (ZL + Saut + A)

Avant de retomber au sol, ouvrir le menu avec +

Dans les matériaux, prendre un objet en exemplaire unique

Prendre ensuite les matériaux que vous souhaitez dupliquer (4 maximum)

Fermer le menu avec le bouton B

Lorsque vous retomberez au sol, vous verrez tous les objets sélectionnés à terre, mais vous constaterez aussi que la quantité du matériaux que vous souhaitez dupliquer n'a pas bougé dans le menu. Il vous suffit alors de ramasser les nouveaux matériaux dupliqués, et de recommencer la procédure autant de fois que vous le souhaiterez. Une technique à utiliser avec modération pour éviter de casser le jeu, et avant que Nintendo ne corrige le bug via un futur patch. Pour un meilleur aperçu du glitch, vous trouverez ci-dessous une vidéo de présentation maison.