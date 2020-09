Empire of Sin - La Mafia débarque sur Nintendo Switch

Empire of Sin a fait une entrée remarquée lors du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de ce 17 septembre. Jeu de stratégie signé Romero Games et Paradix Interactive, choisissez le rôle que vous aurez à jouer au sein de la mafia dans le Chicago de la Prohibition. Attendu pour le 1er décembre 2020 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref communiqué accompagné d'un trailer officiel.

Empire of Sin est un nouveau jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive qui vous place au cœur de la pègre impitoyable du Chicago de la Prohibition, dans les années 1920. Glissez-vous dans la peau de l'un de quatorze chefs de la mafia réels ou inspirés de l'histoire, comme Al Capone, Stephanie St. Clair ou Goldie Garneau, puis recrutez une bande de voyous, bâtissez et gérez votre empire criminel, et défendez votre territoire contre les gangs rivaux. C'est à vous d'arnaquer, de charmer et d'intimider pour atteindre le sommet... et de faire tout en votre pouvoir pour y rester. Bonne chance !