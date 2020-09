PGA TOUR 2K21 : une version physique annoncée sur Nintendo Switch

Toujours à l'occasion du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, le jeu de simulation de golf PGA TOUR 2K21 s'est laisser approcher quelques secondes. Jouable seul ou entre amis en local ou en ligne sur des terrains de golf plus vrais que nature, PGA TOUR 2K21 est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, et une version physique est prévue pour le 25 septembre 2020 .

Le fairway est ouvert dans PGA TOUR 2K21 ! Jouez contre des pros contrôlés par l’ordinateur sur des parcours aussi vrais que nature, pratiquez votre swing entre amis en local ou en ligne**, ou encore prenez part aux saisons et tournois des Online Societies. Créez le terrain ultime grâce à de nombreuses options de personnalisation et partagez-le avec le reste du monde. La version téléchargeable de PGA TOUR 2K21 est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, et la version physique du jeu sera disponible le 25 septembre.

Source : Youtube