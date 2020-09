Ori and the Will of the Wisps disponible dès ce soir sur Nintendo Switch

Alors que le Moon Studios indiquait en juin dernier que le portage de Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch serait une chose compliquée à mettre en oeuvre, le développeur vient de créer la surprise en officialisant l'arrivée du jeu à l'occasion du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase. C'est au travers d'un nouveau trailer que nous vous laissons ci-dessous que nous avons appris 3 grandes nouvelles ce jour :

la confirmation de Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch

La disponibilité ce jour du jeu sur l'eShop (dans la soirée)

L'arrivée d'une édition collector exclusive regroupant les deux jeux

Cette édition collector disponible sur le site iam8bit est proposé au prix de 149,99€ (+20$ de fdp) et contient les éléments suivants :