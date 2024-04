Moon Studios a déjà des idées pour un troisième Ori

Alors même que leur prochain titre, No Rest for the Wicked n'est même pas encore sorti sur PC et qu'il est de plus attendu seulement en version early access, Moon Studios communique déjà sur sa suite et annonce, au détour d'un entretien avec Game Informer et par la voix de Thomas Mahler le PDG et directeur créatif du studio a mentionné un certain Ori 3. Après un excellent Ori and the Blind Forest sorti en Definitive Edition en septembre 2019 sur Nintendo Switch puis un non moins excellent Ori and the Will of the Wisps sorti un an plus tard en septembre 2020 , serait-il temps pour un troisième Ori de pointer le bout de son nez ? Pourquoi pas mais pas dans un futur proche selon Thomas Mahler :

J'ai déjà un titre. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, nous nous concentrons entièrement sur No Rest for the Wicked.

Gennadiy Korol, cofondateur du studio avec Thomas Mahler et directeur de production chez Moon Studios a ensuite ajouté ceci :

Je pense que nous sommes assez satisfaits de la fin du jeu. Je pense que nous avons pu terminer l'histoire d'Ori. C'est un arc complet maintenant ; si vous jouez aux deux jeux, c'est une histoire complète. J'ai donc pensé que la seule façon de revenir sur Ori 3 serait d'avoir plus à dire, plus d'histoire à raconter.

L'idée est là, il ne reste plus qu'à la faire germer et à laisser le temps à No Rest for the Wicked de sortir de son cocon. Néanmoins cet éventuel Ori troisième du nom aurait toutes ses chances de débarquer sur la prochaine console de Nintendo à l'instar de ses prédécesseurs.