Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch - Un portage trop difficile selon Moon Studios

Après avoir pu profiter de Ori and the Blind Forest sur l'eShop de la Nintendo Switch, les fans du jeu espéraient sans doute pouvoir prochainement profiter de sa suite : Ori and the Will of the Wisps.

Dans un jeu de Question/Réponse sur Reddit, la question d'un éventuel portage s'est évidemment faite entendre, et malheureusement la réponse de Gennadiy Korol, ingénieur en chef du projet chez Moon Studios n'est pas des plus enthousiastes :

Nous aimons l'échange ! Mais pour l'instant, nous n'avons rien à partager en ce qui concerne Ori and the Will of the Wisps. Si jamais cela devait arriver, je peux vous dire qu'il serait extrêmement difficile de porter le jeu et le faire fonctionner à 60fps, c'est sûr !

Même si cela semble bien mal engagé, le studio doit prioriser la sortie du titre du Xbox et PC, peut-être qu'une version Switch verra le jour plus tard ? Seul l'avenir nous le dira.