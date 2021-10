Ori The Collection - Deux titres magiques enfin disponibles sur Nintendo Switch dans une compilation

Pour jouer aux deux superbes jeux de la licence Ori, deux solutions s'offraient à vous jusqu'à présent : les acheter séparément sur l'eShop ou en version physique. Désormais, il existe une 3ème solution proposée par le distributeur Just For Games : une compilation regroupant les deux titres sur une seule cartouche, accompagnée des deux bandes-son des ainsi que 6 cartes artwork. Sobrement intitulée Ori : The Collection, la boîte est trouvable chez différents revendeurs.

À propos de Ori The Collection :

Ori The Collection réunit pour la première fois deux jeux primés, Ori and the Blind Forest Definitive Edition et Ori and the Will of the Wisps, sur une seule cartouche.

Cette collection incontournable raconte l'histoire complète d'Ori, un jeune orphelin destiné à devenir un héros, dans un jeu d'action-plateforme visuellement époustouflant conçu par Moon Studios.

Découvrez les illustrations peintes à la main, les personnages méticuleusement animés et la partition entièrement orchestrée de deux jeux acclamés par la critique.

Ori The Collection est accompagné de bonus exclusifs : un set de cartes d'artworks des jeux et les bandes sonores numériques des deux jeux.

Caractéristiques principales :