Sniper Elite 4 daté pour cet Hiver sur Nintendo Switch

Toujours à l'occasion du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de ce jeudi 17 septembre, le studio Rebellion nous confirme que la licence Sniper Elite reviendra cette année sur Nintendo Switch avec la sortie de Sniper Elite 4. Attendu pour cet hiver 2020 sans plus de précision, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif, accompagné de la vidéo dédiée à la Nintendo Switch présentée ce jour.

Découvrez une liberté de tir inégalée dans un shooter extensif et sophistiqué sur fond de Seconde Guerre mondiale. Plongez-vous dans des combats tactiques à la troisième personne, faites vos propres choix et tentez des tirs à distance formidables tout en libérant l'Italie du joug du fascisme en temps de guerre.



Reprenant là où son illustre prédécesseur nous avait laissés, Sniper Elite 4 plonge les joueurs au cœur de la superbe péninsule italienne, des villes côtières ensoleillées de la Méditerranée aux forêts anciennes, en passant par des vallées montagneuses et de colossales mégastructures nazies.



L’agent d'infiltration et tireur d’élite Karl Fairburne doit se battre aux côtés des hommes et des femmes courageux de la résistance italienne pour éliminer une nouvelle menace terrifiante risquant de mettre un terme à la contre-attaque alliée en Europe avant même qu’elle n’ait commencé.