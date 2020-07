Nintendo Direct Mini Partner Showcase annoncé pour aujourd'hui à 16h

On l'attendait et le voilà : Nintendo vient d'annoncer qu'il y aura bien aujourd'hui un Nintendo Direct mais attention, ce n'est toujours pas LE grand Nintendo Direct que les fans attendent puisqu'il s'agit d'un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase", un nouveau format qui présentera des jeux précédemment annoncés des partenaires de Nintendo sur Switch ! Autant dire que cela n'a rien à voir avec ce qu'annonçaient. les rumeurs qui parlaient de deux annonces plus celles du 35eme anniversaire de Mario ! Mais au moins les choses sont claires ! Alors à quoi faut-il s'attendre ? Probablement à des infos et une date pour No More Heroes 3... Ensuite les paris sont ouverts sur les jeux des partenaires déjà annoncés... Bravely Default II ? Bayonetta 3 ?

Rendez vous tout à l'heure à 16 heures (heure de Paris) pour découvrir enfin ensemble ce Direct très spécial qui devrait durer 10 minutes ... Faudra-t-il donc attendre les jours à venir pour un vrai Direct ? Il semblerait en tout cas que le petit train de la Hype vienne de faire une embardée...