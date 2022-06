Rumeur autour de la date de diffusion du prochain Nintendo Direct : le 15 ou le... 29 juin ?

Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes le 13 juin . Comme de nombreux fans de jeux vidéo et plus particulièrement de Nintendo, nous sommes au taquet à l'approche d'un hypothétique Nintendo Direct qui viendrait nous confirmer le programme des jeux à venir sur Nintendo Switch dans les prochaines semaines et nous dévoiler celui prévu pour les fêtes. Généralement, il y a trois Nintendo Direct par an, un au début d'année, un autre au milieu et l'autre à la fin (généralement à la rentrée.) En même temps, rien n'est inscrit dans le marbre et avec Nintendo tout est possible... Par exemple, si les derniers Nintendo Direct du milieu d'année ont été publiés le 15 juin 2021 et le 11 juin 2019 , il n'y a pas eu de Nintendo Direct en 2020 . Il faut se rappeler que traditionnellement, le Nintendo Direct de milieu d'année est associé à l'E3 le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles. Il remplace les conférences Pré-E3 des grands acteurs de l'industrie qui dévoilent leurs jeux avant que les visiteurs du salon ne les découvrent. En 2020 , pour cause de crise liée au COVID-19, l'E3 avait été annulé et Nintendo n'avait donc pas publié de Nintendo Direct en juin , se contentant de micro-évènements durant l'été .

Cette année, beaucoup de joueurs espèrent découvrir un Nintendo Direct le 15 juin mais cette année encore, l'E3 est annulé. Il y a bien un Summer Game Festival (voir ici) mais Nintendo n'y est pas associé tout comme la firme n'est pas associée à la gamescom (l'autre grand salon de l'été prévu fin août ) . En définitive, contrairement aux années précédentes , rien ne contraint Nintendo à diffuser un Nintendo Direct précisément le 15 juin . Surtout que généralement, ce genre de Direct est annoncé à l'avance et pas le jour d'avant.

Pour autant, cela n'entrave pas vraiment l'enthousiasme des fans qui veulent toujours y croire. Et si fatalement, il reste peu de temps avant d'être fixé dans un sens comme dans l'autre, le site Nintendo Everything vient tout de même de tirer un coup de semonce en relayant une rumeur prétendant que le fameux Nintendo Direct de milieu d'année ne sera pas publié cette semaine mais arrivera plutôt le... 29 juin. Cette rumeur a été lancée lors d'un stream animée par Alanah Pearce, une rédactrice ayant notamment travaillé pour IGN et qui est actuellement en place chez Sony Santa Monica. A priori, elle tiendrait cette information d'un "initié" et elle serait plutôt confiante quant à sa crédibilité.

Le site Nintendo Life a depuis retranscrit ces propos :

Y a-t-il un Nintendo Direct annoncé ? Non, mais je crois qu'il y a un Nintendo Direct à venir le 29. Je ne sais pas si cela a été annoncé, vous l'avez entendu ici en premier. Laissez-moi vérifier... Je l'ai écrit . 29, ouais, 29 juin, Nintendo Direct. Techniquement, ce n'est pas une fuite parce que Nintendo ne m'a rien dit, c'est comme ça que je fais cette annonce. Mais je ne divulgue rien de ce qu'il contient..

Alors, y aura-t-il un Nintendo Direct cette semaine ou faudra-t-il attendre le mercredi 29 juin pour le découvrir ? Encore une fois, pour le 15 , on sera fixé assez vite... Mais, évidemment, pour celles et ceux qui s'était déjà installé(e)s devant leur écran avec un plateau repas léger mais chic, le sourire béat des grands jours, les doigts de pieds en éventail et les mains crispés sur le téléphone, prêt à tweeter la moindre info, va peut-être falloir penser à remettre la bouteille de Champomy au frais.

En attendant, comme toujours, n'hésitez à vous exprimer en commentaires, en nous dévoilant vos souhaits pour cet hypothétique Nintendo Direct.