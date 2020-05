Nintendo aurait demandé aux éditeurs tiers de dévoiler leurs gros titres sans attendre de Nintendo Direct

Le site Venturebeat s'est intéressé à ce que préparaient Microsoft, Sony et Nintendo pour l'E3 ou plutôt en remplacement de l'E3, l’événement ayant été comme tant d'autres en ce moment, annulé, sachant que les trois géants n'ont pour l'instant pas dévoilé leurs plans officiellement. Si pour SONY et Microsoft, cela ne change pas grand chose puisqu'ils devraient comme prévu vraisemblablement présenter leurs nouvelles consoles et les premiers jeux qui vont avec, début juin, pour Nintendo, c'est beaucoup plus flou me^me si d'après le site, la société japonaise devrait jouer profil bas.

En effet, il semblerait que Nintendo ne prévoit pas son traditionnel Nintendo Direct (ou assimilé- souvenez-vous) qui jusqu'à présent permettait non seulement de présenter son catalogue de jeux à venir mais aussi de créer une magie et un lien unique avec les joueurs. Il y a quelques jours, Nintendo a dévoilé Paper Mario : The Origami King en utilisant les réseaux sociaux (voir détails ici) et il faut donc s'attendre à ce que d'autres jeux soient dévoilés par ce biais dans les jours et semaines à venir notamment la version Deluxe de Pikmin 3 -voir là.) Des annonces qui pourraient aussi venir de la part d'autres acteurs du marché puisque d'après Venturebeat, Nintendo aurait demandé à ses partenaires de développement de pas attendre un Nintendo Direct pour dévoiler les gros titres sur Nintendo Switch

Evidemment,c 'est un changement, s'il se confirme, qui pourra décevoir pas mal de joueurs et plus spécifiquement, les fans de la marque; les Nintendo Direct étant des rendez-vous privilégiés, conçus comme tel par Satoru Iwata, mettant les joueurs sur un piédestal. Le mois de juin arrivant (déjà) à grands pas, nous devrions être fixés assez rapidement.

Retrouvez le passage du billet de Venturebeat consacré à Nintendo :