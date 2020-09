Nintendo Life - Indie Spotlight : découvrez jeudi soir en direct 40 nouveaux jeux pour la Nintendo Switch

Alors que l'on attend peut-être une nouvelle annonce de Nintendo aujourd'hui et que le jour suivant Nintendo organise un "mystérieux" briefing, on apprend que le site Nintendo Life organise le jour d'après, un événement numérique façon Nintendo Direct ou Indie Spotlight (à force on s'y perd) : le Nintendo Life - Indie Spotlight. Diffusé en marge du PAX Online x EGX Digital, la vidéo d'une demi-heure promet de mettre en lumière près de 40 titres dont des jeux qui n'ont pas encore été annoncés ! On devrait notamment y retrouver des nouveaux jeux d'éditeurs indépendants bien connus mais aussi de petits studios débutants...

Pour ne rien rater, rendez-vous ici même jeudi 17 septembre 2020 à 23h15 (heure de Paris.)