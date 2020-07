Shin Megami Tensei V s'offre un nouveau trailer et une date de sortie

Annoncé lors de la présentation de la Nintendo Switch au côté de l'ancien président de Nintendo, Tatsumi Kimishima en janvier 2017 , Shin Megami Tensei V revient sur le devant de la scène après des années de silence. Attendu par de nombreux fans de la série nous apprenons, par le biais du Nintendo Direct Mini "Partner Showcase" d'aujourd'hui, que le jeu était toujours secrètement en développement chez Atlus.

Sans plus tarder nous vous invitons à visionner le trailer du jeu qui est d'ores et déjà disponible ci-dessous. Puis retrouvez le premier trailer diffusé en 2017 un peu plus loin.

Sans plus de précision concernant sa date de sortie officielle, Shin Megami Tensei V est prévu courant année 2021 sur Nintendo Switch. Si vous l'avez manqué, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster va bientôt faire son entrée sur Nintendo Switch (ici).

Source : Youtube