F-Zero, Kid Icarus, Golden Sun... Les fans s'emballent après une rumeur sur "le dernier grand jeu de la Nintendo Switch"

Alors que les rumeurs autour de la Nintendo SWITCH 2 continuent d'alimenter le fil des news malgré la publication de son premier trailer officiel, une nouvelle rumeur concernant, cette fois, la première Switch, enflamme le net.

PH Brazil, un spécialiste des fuites concernant les jeux vidéo a expliqué dans son dernier podcast que la Nintendo Switch n'avait pas dit son dernier mot et avait même encore une ultime cartouche dans sa manche.

D'après lui, Nintendo aurait en effet encore "un dernier grand jeu" pour la console actuelle avant de passer à la suite, pour ne pas dire à la SWITCH 2.

Ce dernier "grand jeu" serait issu "d'une série appréciée" quoique "un peu spécialisée" et ne serait pas un remaster...

Pour en savoir plus, il faudra cependant attendre le Nintendo Direct spécial Nintendo Switch (probablement le dernier) qu'une autre rumeur, que PH Brazil confirme au passage, annonce pour février.

Alors quel jeu, tiré d'une série bienaimée (de niche) Nintendo pourrait bien nous avoir gardé pour le bouquet final de la NS1 ?

Immédiatement, beaucoup de joueurs, ont pensé à un nouveau jeu Fire Emblem. Mais d'autres licences ont aussi été évoquées : F-Zero, Punch-Out, Golden Sun, Kid Icarus ou encore Mother / EarthBound...

Il est vrai que ces licences sont plutôt délaissées par Nintendo, et régulièrement les fans se plaisent à rêver de les retrouver dans un nouveau jeu.

Pour autant, à ce stade, ce n'est qu'une rumeur de plus, à considérer comme telle et rappelons que pour le moment, du côté de Nintendo, seuls Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond sont prévus cette année sur Nintendo Switch.

En attendant une confirmation-ou pas de cette rumeur, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

