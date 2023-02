Nintendo Direct : les 36 annonces réunies - Laquelle avez-vous préférée ?

Le Nintendo Direct du 8 février 2023 a permis à Nintendo de faire (littéralement) 36 annonces (que Nintendo Direct du 8 février est en cours de diffusion (voir ici). Retrouvez ici, le fil des annonces qui seront listées au fur et à mesure, en mettant cette news à jour régulièrement. Evidemment, ces annonces seront complétées dans la foulée avec des infos e">vous pouvez retrouver ICI). Nouveaux jeux, DLC, date de sortie, rappel... Il y en avait pour tous les goûts. Au final, que vous ayez été satisfait ou non de ce Direct, il y a fatalement au moins une annonce qui vous a plu, plus que les autres. Comme toujours après la diffusion d'un Nintendo Direct, Nintendo a publié une infographie réunissant en une image tous les jeux et toutes les annonces. Retrouvez cette image sur cette page. L'occasion de voir en un seul coup d'œil l'intégralité du Nintendo Direct. Alors, quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires. Plus d'infos sur le Direct ICI

NINTENDO DIRECT 08.02.2023 : toutes les infos et toutes les annonces

Lire aussi :