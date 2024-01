The Legend of Zelda - Nintendo annonce la diffusion d'un concert spécial sur Youtube

Ce qui aurait probablement du être un concert spécial lors de l'événement Nintendo LIVE 2024 qui devait se tenir lors du week-end dernier mais qui avait été annulé en raison de menaces pesant sur sa bonne tenue, va finalement être diffusé sur Youtube. Nintendo vient en effet d'annoncer qu'un concert spécial The Legend of Zelda sera diffusé sur Youtube dès le 9 février prochain .

Ce concert orchestral devrait vraisemblablement contenir des bouts de l'OST du tout dernier Zelda en date, à savoir l'excellent Tears of the Kindgom. En espérant qu'une tournée orchestrale aura de nouveau lieu dans un futur proche, nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir finalement bel et bien accès à ce concert, et ce totalement gratuitement.