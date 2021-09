STAR WARS: Knights of the Old Republic - Le jeu culte annoncé sur Nintendo Switch

STAR WARS: Knights of the Old Republic, abrégé KOTOR vient de créer un grand bouleversement dans la Force. En effet, le titre culte vient d'officialiser sa sortie sur Nintendo Switch. Attendu sur l'eShop pour le 11 novembre 2021 , nous vous laissons découvrir son annonce rapide dans la vidéo ci-dessous.

Un jeu Star Wars culte fait son arrivée sur Nintendo Switch. Envolez-vous vers des planètes fascinantes et combattez aux côtés des Jedi, des droïdes et d'autres parias dans ce mélange d'action, de jeu de rôle et d'aventure. STAR WARS: Knights of the Old Republic sortira le 11 novembre sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande peu après la présentation.