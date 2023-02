Nintendo Direct à voir en direct MAINTENANT

Le suspens est à son comble avec la diffusion ce soir du premier Nintendo Direct de l'année. On espère être surpris, repu et content à la fin de la diffusion de la vidéo de Nintendo. En attendant, on se prépare. On s'installe confortablement, on ferme la porte. On s'assure que tout est bien branché et fonctionnel, que les éléments perturbateurs (frères, sœurs, parents, grand-parents...) sont hors de portée. On se prépare un petit plateau, de quoi boire et grignoter... Des pop-corn peuvent être envisagés pour ensuite pouvoir suivre les échanges sur Twitter. On garde le portable (sonnerie éteinte) à côté, prêt à dégainer une réaction sur les réseaux et des sels pour éviter les évanouissements (attention, à ne pas confondre avec les selles, bien entendu). Après ça, on peut faire un tour sur notre serveur Discord (des fois qu'il y aurait quelqu'un) et on attend sagement que ça commence. Le Nintendo Direct débute à 23h (heure de Paris) et dure 40 minutes . Retrouvez la vidéo ci-dessous ainsi que tous les liens pour suivre l'événement en français, en anglais ou en japonais.

Dés le début, vous pourrez accéder à une news spéciale avec toutes les annonces listées au fur et à mesure et comme toujours, on vous fera un maximum de news dans la foulée. Mama mia !

Toutes les infos du Direct à retrouver ICI

Voir le Nintendo Direct en français :

sur Youtube

Voir le Nintendo Direct en anglais :

sur Youtube

sur Twitch

Voir le Nintendo Direct en japonais :

sur Youtube

