Summer Game Fest : le remplaçant de l'E3 à suivre en direct - Toutes les annonces Nintendo

Si le cinéma à son festival de Canne, les jeux vidéo ont leur E3, le salon des jeux vidéo de Los Angeles. Seulement, cette année, l'E3 a été annulé, de façon à mieux revenir l'année prochaine. Cependant, c'est bien connu la nature a horreur du vide et Geoff Keighley, monsieur Game Awards a bien compris qu'il y avait un créneau à prendre... Donc faute d'E3, il faudra se contenter du Summer Game festival, une succession d'annonces et de présentation de jeu. Si on sait déjà que Nintendo ne sera pas présent, on peut s'attendre par contre à découvrir des jeux que l'on retrouvera sur Nintendo Switch (les Tortues Ninja, le DLC de Cuphead, etc...) Evidemment, on vous relaiera les meilleures annonces et on fera un résumé des annonces concernant la Switch dans la foulée.

Retrouvez ci-dessous, toutes les annonces concernant Nintendo :