Midnight Fight Express dévoile sa date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Profitant de la cérémonie d'ouverture des Summer Game Fest de Geoff Keighley, Midnight Fight Express, le pendant 3D des jeux Hotline Miami a dévoilé au cours d'une toute nouvelle bande-annonce sa date de sortie. Ce sera donc le 23 août prochain que les joueurs pourront jeter leur dévolu et leurs ennemis par-dessus bord dans le jeu de Jacob Dzwinel, un développeur polonais dont c'est le premier jeu en solo, sortira sur Nintendo Switch.

Très inspiré par Hotline Miami, ce jeu de beat-em all en vue isométrique et aux graphismes 3D vous servira de défouloir grâce à son action survoltée et à ses niveaux tout droits sortis des films John Wick.

Un héros inattendu surgit dans la nuit la plus sombre de la ville.



Vous êtes Babyface, un ancien membre de la pègre ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l'impossible : combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil.



Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l'environnement et des techniques de combat de rue. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse.



Combat digne d'un blockbuster

Affrontez des vagues d'ennemis avec la subtilité d'un maître de films d'action. Frappez, esquivez, contrez et achevez vos ennemis dans un combat fluide et viscéral, comprenant des animations en motion-capture réalisées par l'animateur et cascadeur Eric Jacobus. Vous pouvez personnaliser les niveaux de difficulté pour diriger l'action selon vos préférences.



Maîtrise des arts martiaux

Montez en niveau, progressez et choisissez dans un arbre de compétences tentaculaires pour utiliser un nombre vertigineux de techniques de combat dévastatrices. Développez votre propre style et maîtrisez des combos incroyables qui surprendront les criminels.



Arsenal mortel

Complétez vos attaques de combat rapproché avec des couteaux, haches et masses. Équipez-vous de divers pistolets, fusils et explosifs. Transformez tout en armes, du mobilier aux ventouses pour toilettes. Profitez du monde urbain qui vous entoure pour réaliser des éliminations de plus en plus incroyables et nettoyer les rues.



Garde-robe du guerrier de rue

Personnalisez l'apparence de votre personnage et déverrouillez une grande variété d'options cosmétiques de l'ultra charmant au méga excentrique. Déverrouillez plus de 150 vêtements, équipez-vous de skins pour vous et votre allié IA, Droney, et faites forte impression lors de vos combats pour sauver la ville.



Un son qui fait monter l'adrénaline

Battez-vous dans les 41 niveaux faits main de la ville sur le rythme de la bande-son vibrante et entraînante de l'artiste Noisecream, et canalisez l'énergie nocturne continue de la métropole.



Le combat ne s'arrête jamais

Refaites les missions pour accomplir des défis, déverrouillez des récompenses et montrez à tout le monde dans le classement qui règne sur les rues. Créez votre version director's cut de l'action avec des paramètres qui vous permettent de personnaliser les types d'ennemis, les armes, et autres.