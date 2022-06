Capcom Showcase : découvrez les prochains jeux Capcom (Resident Evil, Monster Hunter...) + Toutes les annonces Nintendo

Bon ok, cette année, il n'y a pas d'E3. Pour autant, les habitudes ont la vie dure et en ce mois de juin , tous les éditeurs (ou presque- Nintendo si tu es là, frappe trois coups) se sont donnés le mot pour faire leur show. Ce soir, c'est au tour de Capcom de nous sortir son artillerie, lourde ou de pacotille- on verra ça, avec la diffusion d'un Capcom Showcase. On sait déjà que Resident Evil 4 sera de la partie. Malheureusement alors que le jeu original était à la base une exclusivité (temporaire) GameCube, il n'est pas annoncé pour le moment sur Nintendo Switch. Il n'empêche qu'on espère que le Showcase (qui devrait durer 35 minutes ) réservera quelques minutes ou même quelques secondes voire même quelques pico-secondes à Nintendo (à votre bon cœur, Capcom.) Monster Hunter RISE : Sunbreak et Capcom Arcade 2nd Stadium se montreront peut-être... On peut aussi rêver à un titre Ace Attorney qui a fêté il y a peu ses 20 ans...

Le Capcom Showcase débute à minuit ce jour (heure de Paris.) Vous pouvez le suivre avec la vidéo ci-dessous sachant que cette news sera mise à jour régulièrement et réunira toutes les annonces liées à Nintendo- en espérant qu'il y en ait au moins une. Il faut parier sur l'avenir. Alors votre body est-il ready ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Retrouvez ci-dessous toutes les annonces liées à Nintendo du Capcom Showcase 2022 :

Autres annonces / présentations qui ne concernent pas Nintendo :

Street Fighter 6

Exoprimal

Présentation du contenu supplémentaire pour Resident Evil Village

Présentation du remake de Resident Evil 4 attendu en 2023

Resident Evil 2, 3 et 7 disponibles aujourd'hui sur Xbox Series et PS5

