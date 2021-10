Ace Attorney fête aujourd'hui ses 20 ans

Le 12 octobre 2001 sortait au Japon Phoenix Wright : Ace Attorney, le premier opus de ce qui allait devenir une des plus fameuses franchises de Capcom. Visual novel passionnante remplie de suspens et de rebondissements, Phoenix Wright : Ace Attorney a surtout marqué les esprits par ces séquences de procès délirantes dignes de meilleurs mangas. Il faudra cependant attendre quelques années et la sortie de la Nintendo DS pour que le jeu et ses suites débarquent enfin en Occident et notamment en France. Depuis les épisodes se sont enchaînés avec plus ou moins de succès.... La faute principalement à Capcom qui ne localise plus les nouveaux opus qui sont donc à suivre en anglais ou en japonais. C'est d 'ailleurs le cas de The Great Ace Attorney : Chronicles sorti récemment.

Pour célébrer les 20 ans de sa licence , Capcom vient d'ouvrir au Japon, un site officiel sur lequel on retrouve un message de l'équipe de développement des jeux (voir ci-dessous), l'historique de la saga ou encore la liste des festivités prévues... On espère évidemment l'annonce d'un nouveau jeu ou d'un autre portage sur Nintendo Switch. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel

Pour rappel, The Great Ace Attorney : Chronicles est disponible depuis le 27 juillet 2021 sur PS4 et Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet du jeu ici.

Message de l'équipe de développement de la série Ace Attorney

Today is the 20th anniversary of Ace Attorney in Japan, one of Capcom's most memorable series. Over the last two decades it has popularized its genre and become a staple on every Nintendo handheld since the GBA. pic.twitter.com/4NAZjtpdAH