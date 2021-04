The Great Ace Attorney Chronicles débarque enfin en Occident le 27 juillet

C'est le directeur de la série Ace Attorney Shu Takumi, qui l'a annoncé aujourd'hui dans un message vidéo (voir ici) La série The Great Ace Attorney suivant les enquêtes d'un ancêtre de Phoenix Wright allait enfin débarquer en Occident cet été sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Réunissant The Great Ace Attorney et The Great Ace Attorney 2 sortis respectivement en 2015 et 2017 au Japon en exclusivité sur 3DS ces deux titres tant attendus par les fans seront donc réunis dans The Great Ace Attorney Chronicles. Au rayon des "mauvaises nouvelles", la compilation ne sera disponible qu'en version dématérialisée en Europe (voir ici). De plus si les jeux sont localisés en anglais, il n'est pour l'instant pas fait mention de version française...

Notez aussi que dans la foulée, un bundle réunissant The Great Ace Attorney Chronicles et Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy sera aussi disponible en téléchargement. Pour plus d'infos, retrouvez un premier trailer ci-dessous ainsi que le communiqué de presse.

The Great Ace Attorney Chronicles. sera disponible le 27 juillet 2021 .