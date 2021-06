Rendez-vous ce soir 23h30 pour visionner le Showcase Spécial E3 2021 de Capcom

Alors qu'Ubisoft, Microsoft, Bethesda et Square Enix ont terminé le show prévu à l'occasion de l'E3 2021, c'est au tour de Capcom de se préparer à entrer dans l'arène. Il faudra en revanche veiller un petit peu si vous souhaitez regarder leur showcase qui débutera ce lundi 14 juin à 23h30 heure française . Au menu de ce soir, davantage d'informations sur les derniers jeux de la société, et on l'espère aussi, quelques petites surprises. Voici déjà les titres qui ont été confirmés comme étant présents ce soir :

The Great Ace Attorney Chronicles

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village

Pour visionner le Showcase de Capcom en version sous-titrée, nous vous invitons à revenir sur cette news à partir de 23h30 ce soir.

