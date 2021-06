Legend of Mana revient plus beau que jamais sur Nintendo Switch

Quatrième épisode de la prestigieuse saga Mana ou Seiken densetsu au Japon, Legend of Mana s'apprête à faire son retour sur Nintendo Switch dès le 24 juin prochain (au prix de 29.99 euros). Originellement sorti sur la première PlayStation en 1999 au Japon (puis un an plus tard dans le reste du monde), le titre se paie le luxe de ressortir plus beau que jamais sur la console hybride.

Cette annonce fut faite en grande pompe lors de l'événement Square Enix de cet E3 2021 et fait la joie des nostalgiques des J-Rpg de l'ère Playstation. Comment trouvez-vous le remake de ce jeu culte ?

Legend of Mana is coming next week on June 24th, and we've got the new animated opening cinematic here ahead of launch to help hype you up ???? https://t.co/TOSZFDTekh @ManaGame pic.twitter.com/d8c7gLuTST