E3 2021 : une édition 100% numérique serait en préparation

S'il y a bien un rendez-vous que les joueurs ne doivent pas manquer chaque année, c'est bien celui du salon de l'E3 (Electronic Entertainment Expo) réputé pour rassembler les éditeurs majeurs du monde entier durant quelques jours vers le mois de juin. C'est durant cette période notamment que les éditeurs et constructeurs annoncent leurs projets jusqu'alors secrets, au public. Grand absent l'année dernière, nous sommes en droit de nous demander si l'E3 sera présent cette année 2021 ?

Si pour le moment rien n'est officiel, d'après le site VGC (Video Games Chronicles), il semblerait que l'organisateur de l'E3 appelé ESA (Entertainment Software Association), prévoirait cette année de planifier un événement 100% numérique (Youtube & Twitch) du 15 au 17 juin 2021 .

C'est d'après des documents confidentiels envoyés aux éditeurs et partenaires que VGC appuierait ses propos. Les organisateurs souhaiteraient mettre en place plusieurs conférences d'une durée de deux heures chacune incluant les éditeurs, influenceurs ainsi que d'autres partenaires. Une initiative cohérente quand on sait que la majorité des événements précédents se sont faits via des diffusions en direct sur Internet. VGC en aurait profité pour demander directement à l'ESA et voici leur réponse:

Nous pouvons confirmer que nous transformons l'expérience de l'E3 pour 2021 et partagerons bientôt des détails exacts sur la manière dont nous réunirons la communauté mondiale du jeu vidéo. Nous avons d'excellents échanges avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises de tous les horizons, et nous sommes impatients de partager des détails sur leur implication.

Pour en savoir plus, il faudra attendre une annonce officielle. Alors, patience... A l'occasion de l'E3 peut-être aurons-nous un "vrai" Nintendo Direct ?

Source : Videogameschronicle