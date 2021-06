Two Point Campus la suite de Two Point Hospital s'annonce pour l'année prochaine

Suite spirituelle à Two Point Hospital déjà sorti sur Nintendo Switch, Two Point Campus, le dernier-né de chez Two Point Studios (les biens nommés) vient d'annoncer que lui aussi viendra grossir les rangs des jeux sortis sur la console hybride en 2022 . La saga de jeux Two Point est une licence de jeux de gestion ayant pour particularité de ne pas faire dans la dentelle. Cette fois-ci votre tâche sera de construire, d'entretenir et de résoudre les problèmes d'un campus universitaire, le titre s'annonce d'ailleurs particulièrement barré et son annonce au cours du Nintendo Direct de cet E3 2021 a permis notamment de voir son système de personnalisation de campus assez poussé et qui devrait ravir les amateurs du genre.

Retrouvez le monde hilarant, charmant et décalé de Two Point County ! Ce jeu de gestion bienveillant vous invite à bâtir et diriger votre propre université comme vous l'entendez. De nombreux outils créatifs seront à votre disposition pour créer l'établissement de vos rêves et bâtir un véritable empire de l'éducation. Two Point Campus arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.