E3 2021 : Mario + The Lapins Crétins 2... Le retour de Rayman ? Suivez en direct dès maintenant la conférence d'Ubisoft

L'E3 2021, c'est parti ! Et on commence ce soir avec un premier "gros morceau", la conférence UBISOFT FORWARD de juin 2021. Grâce à une "gaffe" de Nintendo, on sait déjà qu'il y aura la suite de Mario + The Lapins Crétins... Mais que nous réserve Ubisoft et plus particulièrement que nous réserve Ubisoft pour les consoles Nintendo... Un nouveau Just Dance ? C'est sûr... Le retour de Rayman ? On en rêve tous ? Un nouvelle licence ?

On découvre tout ceci ensemble dès maintenant avec la vidéo ci-dessous sachant que nos news dédiées viendront dans la foulée. La conférence Ubisoft Forward commence à 21 heures (heure de Paris.) Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Ubisoft