L'E3 2021 déjà daté

Les organisateurs de l'E3 ne semblent pas connaître l'expression "ne pas mettre la charrette avant les bœufs". Alors que l'E3 2020 a dû être annulé pour cause de pandémie de Covid-19, l'ESA a déjà annoncé la date de l'E3 2021 qui se déroulera donc du 15 au 17 juin 2021 . Connaissant les conséquences de la pandémie actuellement parlant, de nombreux développeurs et éditeurs sont déjà entrain de réfléchir pour maintenir les festivités par le biais de show vidéo à la manière des Nintendo Direct. Il ne reste plus qu'à voir quelles seront les dispositions qui seront prises pour le salon de l'année prochaine.

Source : Gamesindustry