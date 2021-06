Capcom nous donne rendez-vous pour sa conférence de l'E3 2021

C'est au tour de Capcom de rentrer dans la grande valse de l'E3 2021, l'éditeur vient de nous donner la date et l'heure de sa conférence. Ce sera donc le lundi 14 juin prochain à 23h30 que nous pourrons découvrir les nouveautés et surprises que l'éditeur nous réserve. Le programme des jeux prévus lors de cet événement vidéo est d'ores et déjà connu, Capcom ayant pris soin de nous prévenir par avance à quoi nous attendre et nous a aussi préparer une vidéo (en fin d'article). Ainsi les jeux suivants figureront dans la conférence à venir :

The Great Ace Attorney Chronicles

Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village

Mis à part le dernier Resident Evil, tous ses jeux sont disponibles ou prévus sur Nintendo Switch, ce ne sera donc pas une conférence à rater pour les possesseurs de la console hybride. Nous vous partagerons évidemment toutes les infos et surprises de l'E3 2021 de Capcom. Qu'attendez-vous de cette conférence ?