Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin célèbre son million de ventes

C'est toujours une belle étape pour un jeu, Capcom vient d'annoncer que Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a d'ores et déjà dépassé le million d'exemplaires vendus (sur Nintendo Switch et sur PC). C'est un excellent score pour un jeu aussi récent, le titre est sorti le 9 juillet dernier , qui laisse espérer la mise en chantier immédiate d'un futur troisième épisode. Pour l'occasion l'éditeur japonais s'est laissé aller à une petite illustration inédite, celle-ci est visible ci-dessous.

Noté 8.5/10 par l'ami Lotario dans son test (cliquez ici pour pouvoir le lire), Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin fait office d'excellente suite à son premier épisode sorti sur Nintendo 3ds, ainsi de telles ventes ne viendront surprendre personne. Il y a fort à parier que la barre du second million d'exemplaires vendus sera dépassée assez vite par un tel titre.

Faites-vous partie de ce premier million d'acheteurs ou attendiez-vous les premiers retours avant de vous jeter dans l'aventure Monster Hunter Stories ?

