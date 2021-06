Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin : téléchargez la démo gratuite sur l'eShop de la Nintendo Switch

La démo de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Vous pouvez donc dés à présent la télécharger gratuitement pour commencer l'aventure en créant votre personnage et en découvrant les premiers éléments du jeu sachant que la sauvegarde de la démo pourra être transférée dans le jeu final, histoire de ne pas avoir à recommencer depuis le début. En attendant, une présentation plus complète de cette démo, nous vous invitons à découvrir les premières minutes de jeu. L'occasion de constater à quel point le jeu est beau et agréable à découvrir...

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera disponible le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch et PC. Plus d'infos dans nos news précédentes.