Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin obtient une édition collector

Alors que Monster Hunter Rise fait la joie des possesseurs de Nintendo Switch, un autre jeu de la licence se profile déjà à l'horizon : Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Pour rappel, il s'agit de la suite de Monster Hunter Stories sorti sur 3DS en 2017 (avant d'être porté sur mobiles) un spin-off façon "cross-média" qui avait eu droit à l'époque à ses amiibo et même à une série animée.

Prévu sur PC et Nintendo Switch, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin remet donc la licence sur le devant de la scène le 9 juillet prochain. Si vous êtes fan, sachez que Capcom a annoncé une édition collector avec le jeu, des autocollant, un amiibo et un ensemble des DLC. Pour le moment annoncé uniquement aux Etats-Unis et au Canada, retrouvez cette édition en détails et en image ci-dessous.

L'Edition Collector de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin comprend :

Le jeu complet

Amiibo Ratha Destructeur

Pin's Wings of Ruin

Ensemble d'autocollants

Kit DLC Deluxe