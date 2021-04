Monster Hunter Stories 2 : Winds of Ruin détaille son histoire, son système de combat et ses différentes éditions

Lors de la présentation d'avril du Monster Hunter Digital Event, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin s'est de nouveau laissé approcher et nous avons ainsi pu découvrir une nouvelle bande-annonce avant sa sortie le 9 juillet prochain . Pour l'occasion, le titre a aussi détaillé son système de combat dans une vidéo explicative et a dévoilé les bonus que les joueurs de l'autre épisode de la saga, à savoir Monster Hunter Rise, débloqueront grâce à leur sauvegarde. Enfin le jeu a aussi dévoilé les détails de ses différentes éditions ainsi que ses bonus de précommandes.

Après avoir endossé le rôle d'un jeune Rider ayant la faculté d’utiliser une Pierre d’Amitié pour former des liens forts avec les monstres, les joueurs rencontreront Lilia et Reverto, déjà présents dans le premier Monster Hunter Stories. Le duo a pour mission de capturer le Ratha Destructeur avant que ce nouveau compagnon du héro ne puisse réveiller son pouvoir dévastateur annoncé dans la légende des Ailes de la Destruction. Ils sont talonnés par un groupe de Chasseurs et de Riders qui cherchent à s’approprier le Ratha Destructeur à des fins maléfiques. De plus amples détails sur l'interaction entre ces nouveaux personnages et le casting précédemment révélé, ainsi que sur le périple du joueur pour sauver son ami ou le monde, seront bientôt révélés.

Quelques détails supplémentaires sur les éléments stratégiques qui régissent le combat au tour par tour dans le jeu : bien que les trois types d'attaque (puissance, vitesse et technique) soient les mêmes que dans Monster Hunter Stories, les Riders en herbe doivent également apprendre à utiliser le bon type d'arme, le bon élément et les bonnes compétences pour surmonter des menaces de plus en plus importantes. En apprenant le style de combat de chaque monstre, les joueurs peuvent contrer les assauts en choisissant le bon type d'attaque. De plus, ils peuvent stopper les monstres ennemis dans leur élan en ciblant et en brisant des parties spécifiques du corps, et faire équipe avec leur Monstie pour effectuer de puissantes attaques doubles. Les Riders peuvent également unir leurs forces avec leurs monstres et d'autres personnages pour déclencher des attaques d’amitié dévastatrices qui peuvent renverser le cours d’une bataille.