Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin donne de ses nouvelles

Sans nouvelles depuis son annonce le 17 septembre 2020 , Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a profité de ce Monster Hunter Digital Event pour donner de ses nouvelles. Au travers d'une nouvelle bande-annonce, le jeu s'est dévoilé un peu plus et a donné des détails sur son histoire, son univers mais a aussi annoncé son mode coopération. Vous pourrez, à l'instar de tout bon opus de la saga Monster Hunter, partir en chasse à plusieurs. Si le fonctionnement de mode coopératif semble différer de la coopération dans les opus canoniques de la saga, nul doute que ce mode fera des émules.

Une édition Deluxe a aussi été annoncée avec en prime la date de sortie du jeu. La suite de Monster Hunter Stories sortira donc sur Nintendo Switch le 9 juillet 2021 dans une édition simple et une édition Deluxe, cette dernière contiendra de nombreux cosmétiques en bonus, vous pouvez voir son contenu exact dans l'image en fin d'article. Enfin le jeu a aussi dévoilé son bonus de précommande, une armure spéciale pour les joueurs qui auront une sauvegarde de Monster Hunter Rise sur leur Nintendo Switch et a donné un meilleur aperçu des Amiibo qui accompagneront sa sortie, tout cela est, encore une fois, visible en fin d'article.