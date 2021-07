Monster Hunter Stories 2 présente un nouveau trailer et tout le contenu gratuit disponible après la sortie du jeu

Nous ne sommes plus qu'à une petite semaine de la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wongs of Ruin, un timing parfait pour Capcom afin de faire monter la sauce comme il se doit. Et quoi de mieux pour susciter l'envie qu'une toute nouvelle vidéo proposée par le producteur de la série Ryozo Tsujimoto et le directeur Kenji Oguro ?

En plus de dévoiler de nouvelles images du titre, ce trailer permet surtout la présentation d'une partie du contenu du jeu qui sera proposé après la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Pour être plus précis, ce ne sont pas moins de 5 màj qui seront proposée entre juillet et octobre, et ce totalement gratuitement.

Voici un récapitulatif rapide de ce contenu additionnel :

- Ajout des Monsties Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma. Retour du Kulve Taroth dans une nouvelle quête coopérative de difficulté supérieure. En octobre - Ajout du Rathalos d'argent et de la Rathian d'or . Arrivée d'un mystérieux monstre spécial, disponible dans une quête coopérative particulièrement ardue avec la promesse de matériaux indispensables pour fabriquer certains équipements incroyablement puissants.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wongs of Ruin est attendu pour le 9 juillet 2021 exclusivement sur Nintendo Switch.